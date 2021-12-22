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Рэпер Гуф женился во второй раз

Рэпер Гуф женился на модели Юлии Королевой
Гуф и Юлия Королева

Гуф и Юлия Королева. Фото: @therealguf

Российский рэпер Алексей Долматов, больше известный как Гуф, женился во второй раз, его избранницей стала модель Юлия Королева, фотографии с торжества артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он подписал снимки «Идем со мной». Накануне, 21 декабря, заговорили о беременности танцовщицы и модели. Избранница музыканта Юлия Королева появилась в Stories его социальной сети с заметно округлившимся животом. Подписчики предположили, что она беременна.

О романе певца с Королевой стало известно в декабре 2019 года. Недавно пара отметила, что планирует обменяться кольцами в декабре 2021 года. Для исполнителя это второй брак.

До этого рэпер, сооснователь группы CENTR с 2008 по 2013 год прожил в браке с телеведущей, блогером Айзой Анохиной. У них появился сын Сами Долматов. Пара развелась в 2014 году.

Ранее подписчики высмеяли располневшего за время отдыха на Мальдивах Гуфа. За годы карьеры рэпер научился не принимать близко к сердцу негативные комментарии. Он ответил подписчикам, что у него все хорошо.

Алия Шарафутдинова
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