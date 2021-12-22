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В РПЦ назвали грехом сравнение QR-кода с «печатью антихриста»

Патриарх Кирилл счел сравнение QR-кодов о вакцинации с «печатью антихриста» грехом

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Слова о сравнении QR-кодов о вакцинации от коронавируса как о «печати антихриста» можно назвать греховными. Об этом заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводятся в Telegram-канале главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ.

«Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы о «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники», — заявил патриарх Кирилл на ежегодном собрании Московской епархии.

Также он отметил, что такие рассуждения уводят людей от понимания того, что «порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в церкви».

В октябре глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ не будет обязывать священников прививаться от коронавируса. Он напомнил, что у некоторых людей есть медицинские показания против вакцинации.

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Анна Филипенко
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