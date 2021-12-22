В Италии назвали виновника роста цен на газ

Итальянская газета La Stampa назвала главного виновника в росте цен на газ. Издание отмечает, что Еврокомиссия (ЕК) не нашла доказательств вины России в «космическом» росте цен на топливо, а на его подорожание значительно влияет погоня за зеленой энергетикой.

Издание напомнило, что Польша обращалась к ЕК с призывом проверить деятельность «Газпрома» на признаки «манипуляции рынком». В Брюсселе сказали, что собранных данных недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы. Причину роста цен авторы текста видят в другом.

«Брюссель перестал поддерживать загрязняющие среду ископаемые виды топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, “если они перспективны” или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля», — отмечают они.

Однако у стран Европы оказались разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило ЕС.

«Нет ясности, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Решение отложили на более поздний срок. Париж — за ядерную энергетику, Берлин — против», — пишет La Stampa.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что экстремальная ситуация на газовом рынке вызвана действиями России.