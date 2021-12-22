Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Италии назвали виновника роста цен на газ

La Stampa: погоня за зеленой энергетикой виновата в росте цен на газ

Фото: Shutterstock

Итальянская газета La Stampa назвала главного виновника в росте цен на газ. Издание отмечает, что Еврокомиссия (ЕК) не нашла доказательств вины России в «космическом» росте цен на топливо, а на его подорожание значительно влияет погоня за зеленой энергетикой.

Издание напомнило, что Польша обращалась к ЕК с призывом проверить деятельность «Газпрома» на признаки «манипуляции рынком». В Брюсселе сказали, что собранных данных недостаточно, чтобы делать выводы о вине Москвы. Причину роста цен авторы текста видят в другом.

«Брюссель перестал поддерживать загрязняющие среду ископаемые виды топлива. Это относится и к газовым проектам, которые будут одобрены ЕС только в том случае, “если они перспективны” или будут помогать Восточной Европе отказаться от угля», — отмечают они.

Котировки TTF1! от TradingView

Однако у стран Европы оказались разные взгляды на способы замещения неэкологичных источников энергии, что разделило ЕС.
«Нет ясности, будут ли и в какой степени ядерная и газовая отрасли считаться необходимыми источниками для энергетического перехода. Решение отложили на более поздний срок. Париж — за ядерную энергетику, Берлин — против», — пишет La Stampa.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что экстремальная ситуация на газовом рынке вызвана действиями России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
Украина договорилась с Венгрией по газу
В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки
Туристам раскрыли способы «умного» сбора вещей в отпуск
Зеленский ввел ограничения на высказывания о внешней политике Украины
CША захотели устроить России новый Афганистан на Украине
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter