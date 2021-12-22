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Польша возложила на Россию вину за «экстремальную ситуацию» на газовом рынке

В Польше считают, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Экстремальная ситуация на газовом рынке вызвана действиями России, сказал представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

Он возложил вину на Россию, отметив, что та специально «ограничила поставки газа получателям в Европе». «Они не поставляют газ, который необходим Европе свыше минимальных поставок по контрактам, что спровоцировало экстремальный рост цен. Это форма давления, которую российская сторона использует в отношении прежде всего Германии, а также Европейской комиссии, добиваясь согласия на запуск газопровода "Северный поток-2"», — считает Наимский.

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«Газпром» приостановил поставки и не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа» на 22 декабря, это происходит уже второй день подряд. Трубопровод «Ямал — Европа» — один из основных путей поставок российского газа в Европу. Топливо по нему идет через Белоруссию и Польшу в Германию.

На фоне этого решения и на новостях о грядущих холодах цена газа побила исторический рекорд, стоимость тысячи кубометров выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров.

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Мария Строителева
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