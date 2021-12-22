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Названа категория пациентов с тяжелым течением омикрон-штамма коронавируса

Оперштаб: непривитые пожилые люди тяжелее переносят омикрон-штамм коронавируса

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Непривитые пожилые пациенты особенно тяжело переносят омикрон-штамм коронавируса. Такую категорию больных назвали в оперштабе по борьбе с инфекцией, передает «Интерфакс».

«Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах», — говорится в сообщении оперативного штаба.

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Такие выводы были сделаны на основании исследований российской миссии по изучению штамма омикрон в ЮАР. При этом специалисты отметили, что в 15-20 процентах случаев больные люди легко переносят южноафриканский штамм.

Ранее директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков заявил, что версия об искусственном происхождении омикрон-штамма является конспирологией. Специалист подчеркнул, что ученые знают о происхождении омикрона — он появился от человека со СПИДом. Его количество мутаций объясняется тем, что зараженный человек не имел иммунной системы.

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Анна Филипенко
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