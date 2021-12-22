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Вирусолог назвал конспирологией версию об искусственном происхождении омикрона

Вирусолог Чумаков: версия об искусственном происхождении омикрона является конспирологией

Фото: Marko Djurica / Reuters

Версия об искусственном происхождении омикрон-штамма является конспирологией. Об этом заявил директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Мне кажется, что когда люди говорят об искусственном происхождении этого омикрона — это просто чистой воды конспирология, и только. Мне кажется, эта теория никому не помогает», — сказал Чумаков.

Вирусолог объяснил, что в структуре южноафриканского штамма нет ничего необычного. Специалист подчеркнул, что ученые знают о происхождении омикрона — он появился от человека со СПИДом. Его количество мутаций объясняется тем, что зараженный человек не имел иммунной системы.

Ранее китайские ученые заявили, что к появлению омикрон-штамма коронавируса мог привести один из искусственно созданных возбудителей COVID-19 для лабораторных мышей. Обычный SARS-CoV-2 для мышей не опасен, в связи с чем существуют специально созданные в лабораториях коронавирусы. Они предположили, что прародитель омикрона мог перейти от людей к мышам, быстро накопить мутации, а затем «перескочить» обратно.

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Анастасия Шейкина
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