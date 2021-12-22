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После гибели российских военных под лавиной в Южной Осетии завели дело

СКР возбудил дело о халатности в связи с гибелью российских военных в Южной Осетии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности после гибели российских военнослужащих, попавших под лавину в Южной Осетии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В результате ЧП погибли два человека, еще двое находятся в больнице, одного ищут спасатели. Расследование поручено 528-му военному следственному отделу СКР, дислоцированному в Цхинвале.

По предварительным данным следствия, вечером 21 декабря стало известно о сходе снежной лавины на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали. Спасатели достали из-под снежного завала четырех военных, несмотря на оказанную медпомощь, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву.

Госпитализированы сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожением ног легкой степени и множественными ушибами. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски одного военнослужащего продолжаются.

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Любовь Ширижик
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