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На Украине печатные СМИ обязали издаваться на украинском языке

На Украине напомнили печатным СМИ об обязанности издаваться на украинском с 16 января

Фото: Dmytro Furman / Shutterstock

С 16 января 2022 года все печатные СМИ на Украине должны будут в обязательном порядке издаваться на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания республики.

В ведомстве напомнили печатным изданиям об обязательстве, изложенном в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», и отметили, что оно временно минует только местные СМИ. Им придется издаваться на украинском с 16 июля 2024 года.

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В Госкомтелерадио также отметили, что в украиноязычные печатные СМИ нельзя будет вносить какую-либо информацию на русском языке, в том числе объявления и рекламу. Исключение при этом делается для английского, официальных языков Европейского союза (ЕС) и языков коренных народов Украины.

Уточняется, что газеты и журналы в стране по-прежнему смогут издаваться на русском, но лишь при условии их дублирования на государственном языке независимо от того, происходит ли распространение прессы по подписке или на безвозмездной основе.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, «мова» стала обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

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Георгий Нестеров
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