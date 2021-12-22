В рождественской лотерее разыграли корзину с окороком и наркотиками

В Испании полицейские задержали двух мужчин, устроивших рождественскую лотерею, призом которой была корзина, в которой находились наркотики и окорок, сообщает BBC News.

Офицеры совершили налет на наркопритон в городе Мурсия, в ходе которого задержали испанца и аргентинца. Они обнаружили, что преступники организовали две лотереи — на Рождество и на Крещение, — участники которой могли выиграть «наркокорзинку», в которой находились кокаин, гашиш, алкоголь, табак и восьмикилограммовый окорок. На стене висел список участников розыгрыша. Билеты на первую нарколотерею стоили пять евро, а на вторую — 10 евро.

Ранее стало известно, что сервис доставки еды Uber Eats начнет доставлять марихуану клиентам из города Онтарио в Канаде. Компания заявила, что новая опция поможет побороть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный и легальный каннабис. Uber сообщил, что разместит на своей торговой площадке Uber Eats компанию-продавца Tokyo Smoke. Пользователи смогут размещать заказы на покупку наркотиков в приложении, а затем забирать посылку в ближайшем магазине ретейлера.