В США отказались возвращать в тюрьмы отпущенных домой из-за пандемии заключенных

Министерство юстиции США решило не возвращать в тюрьмы отпущенных домой из-за пандемии COVID-19 заключенных. Такое обещание дал глава ведомства Меррик Гарланд, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Минюст намерен использовать все имеющиеся полномочия, чтобы не отправлять за решетку тех, кто добился прогресса в реабилитации, не нарушал условий домашнего ареста, и кому в интересах правосудия следует продолжать возвращение в общество.

«Тысячи людей в условиях домашнего ареста воссоединились с семьями, нашли приносящую доход работу и выполняли все предписания», — добавил Гарланд.

Он заявил, что добился от юридического советника ведомства пересмотра определения о возвращении всех заключенных в тюрьмы по завершении чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

В марте 2021 стало известно, что тюрьмы в США начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. На свободу планировалось выпустить тех, кто совершил преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетних, пожилых и больных.

