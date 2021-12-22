На Украине пожарную бригаду укомплектовали монахинями

На Украине появилась первая пожарная бригада, укомплектованная монахинями. Об этом сообщается на сайте Государственной службы республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уникальная пожарная команда появилась в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Черкасской области. В нее вошли пятеро добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы Лариса и Кристина и два водителя пожарной машины. Накануне они прошли специальные учения, во время которых отработали боевое развертывание, подачу воды и оказание первой помощи пострадавшим.

Отмечается, что новая пожарная бригада будет не только отвечать за безопасность монастыря, но и реагировать на чрезвычайные события в девяти ближайших селах.

В 2018 году Папа Римский Франциск лишил сана девятерых украинских монахов из монастыря в селе Колодиевка Тернопольской области. К таким мерам понтифику пришлось прибегнуть, чтобы наказать послушников за экзорцизм.