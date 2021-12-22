Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине пожарную бригаду укомплектовали монахинями

В монастыре в Черкасской области появилась укомплектованная монахинями пожарная команда

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

На Украине появилась первая пожарная бригада, укомплектованная монахинями. Об этом сообщается на сайте Государственной службы республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уникальная пожарная команда появилась в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Черкасской области. В нее вошли пятеро добровольцев — игуменья Иллария, две послушницы Лариса и Кристина и два водителя пожарной машины. Накануне они прошли специальные учения, во время которых отработали боевое развертывание, подачу воды и оказание первой помощи пострадавшим.

Отмечается, что новая пожарная бригада будет не только отвечать за безопасность монастыря, но и реагировать на чрезвычайные события в девяти ближайших селах.

В 2018 году Папа Римский Франциск лишил сана девятерых украинских монахов из монастыря в селе Колодиевка Тернопольской области. К таким мерам понтифику пришлось прибегнуть, чтобы наказать послушников за экзорцизм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной отправке Грызлова послом в Белоруссию
Россиянам раскрыли способ сэкономить в Таиланде в случае заражения коронавирусом
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении насморка
Появились подробности о семье брошенных в заснеженном овраге российских детей
На Украине пожарную бригаду укомплектовали монахинями
Украина не присоединилась к новым санкциям ЕС против Белоруссии
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
В Москве решили открыть три новые ветки метро
Apple рассказала о способе защиты от слежки
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Редчайший вымирающий белый носорог родился в зоопарке
НХЛ определилась с вопросом о допуске игроков на Олимпиаду
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter