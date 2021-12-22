Медики назвали способы снятия боли в желудке без лекарств

Боль в животе может быть связана с перееданием, употреблением острого, кофе, избытком алкоголя и другими причинами, заявили медики, пишет El Espanol.

Специалисты назвали способы снятия боли в желудке без лекарств. Прежде всего, нужно сходить в туалет. Врач может посоветовать очистку печени, так как в этом органе скапливается множество токсинов. Очищение органа поможет улучшить усвоение некоторых питательных веществ.

Снять боль поможет массаж в области живота, отметили медики. Нужно мягко надавливать на кожу и делать круговые движения в верхней и нижней частях живота. Во время процедуры надо дышать глубоко и постараться расслабиться.

Снять стресс, напряжение и дискомфорт в области поясницы в конце дня может теплый душ, особенно полезен контрастный. Боль можно унять, положив грелку на область живота.

Настои обладают прекрасными расслабляющими свойствами и могут быть еще одним из идеальных средств от боли в желудке, поэтому специалисты рекомендуют пить ромашковый или имбирный чаи. Ромашка уменьшает мышечные спазмы и общий дискомфорт.

Врачи назвали йогурт «союзником» против боли в животе. Ферментированный продукт, содержащий полезные пребиотики, уменьшает вздутие.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал сразу ехать в больницу или вызывать скорую, если боль локализуется в правой нижней части живота, если в кале или рвотных массах имеются следы крови, а также если присутствуют любые проблемы с мочеиспусканием.