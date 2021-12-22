Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы

В Кремле оценили возможность полной остановки поставок газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не хотели бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, передает РИА Новости. По его словам, российские власти исходят из того, что все обязательства будут исполняться.

Спикер президента добавил, что процесс сертификации Германией российского газопровода «Северный поток-2» нельзя политизировать и призвал общественность набраться терпения. «О политизации газопровода говорят многие столицы, но не Берлин. Берлин-то как раз и называет это исключительно коммерческим проектом. И то, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора», — сказал Песков. «Газпром» готов выполнять все требования регулятора и в России надеются, что после их выполнения проект будет сертифицирован, добавил он.

Комментируя текущую ситуацию в мировой экономике, Песков заявил, что инвестклимат стал «шатким». «Деньги инвесторов сейчас как шальные бегают из одного угла мира в другой и обратно. И тоже самое происходит у нас на рынке», — поделился своей точкой зрения спикер президента. По его словам, кризисные явления наблюдаются и в долларовой зоне, и в зоне евро, что оказывает давления на глобальную экономку.

«Конечно же это оказывает давления на экономики всех стран мира. Какие будут последствия — непонятно. Государства продолжают вкачивать триллионы долларов в качестве мер стимуляции и поддержки экономики на посткризисном этапе. Это без последствий не пройдет», — рассказал Песков. Задача российских властей в таких условиях — амортизировать эти негативные процессы в России и не давать им повлиять на россиян.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мире, российская экономика начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса, подчеркнул Песков. Он добавил, что на грядущей пресс-конференции президента Владимира Путина будут подведены итоги года, в том числе экономические.

