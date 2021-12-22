Новая программа Росмолодежи «Больше, чем работа» запустится в 2022 году

На молодежном «Трэвел форуме 2021» 22 декабря прошла встреча участников и организаторов проекта молодежного туризма «Больше, чем путешествие» в формате пресс-завтрака. Организаторы подвели итоги года, поговорили с молодыми участниками и обсудили планы программы на ближайший год.

За одним столом собрались руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и директор АНО «Центр молодtжного туризма», куратор проекта «Больше, чем путешествие» Вадим Кокорев.

На встрече Ксения Разуваева анонсировала новую программу «Больше, чем работа», которая станет частью туристического проекта «Больше, чем путешествие». Ее участники смогут одновременно путешествовать по России, стажироваться на предприятиях, получить возможность трудоустроиться и освоить необходимые для работы знания.

«Этот проект является отличным примером межведомственного взаимодействия. Он удовлетворит запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах. Также он поможет студенческой молодежи пройти стажировку и устроиться на работу по профилю. Здесь Росмолодежь будет помогать региональному бизнесу проводить работу по выявлению, подбору и обучению молодых кадров. Фактически, Росмолодежь станет своего рода агрегатором, благодаря которому региональный бизнес сможет удовлетворить свои запросы», — сказала Ксения Разуваева.

Новый проект поддержала глава Ростуризма Зарина Догузова, которая отметила, что за время работы программа «Больше, чем путешествие» стала серьезной опорой для туристической отрасли в России. В адрес Ростуризма приходят многочисленные отзывы туроператоров и участников программы. «Больше, чем путешествие» оказывает дополнительную помощь региональным туроператорам за счет притока туристов в низкие сезоны.

Григорий Гуров добавил, что Министерством науки и высшего образования уже разрабатывается программа студенческого туризма. Она способствует развитию общественных молодежных инициатив и волонтерства в сфере туризма.

Также участники программы поделились эмоциями и историями из путешествий, которые изменили их жизнь. Владислав Рыбкин, участник проекта «Твой Ход» из Санкт-Петербурга, рассказал присутствующими о проекте, которым вдохновился после поездки в Мурманск. Владислав и его команда придумали компьютерный железнодорожный вагон для путешествий по всей России — своеобразный кибервагон для геймеров. Владислав хочет пересадить молодежь на поезда, чтобы те, кто не может жить без видеоигр и современных технологий, не отказывали себе в длительных путешествиях на поезде. По словам Зарины Догузовой, этот проект будет предложен на рассмотрение генеральному директору ОАО «Российские железные дороги».

Встреча прошла на территории молодежного итогового «Трэвел форума» 2021 года, который собрал в Москве стейкхолдеров, туроператоров, партнеров образовательной и полезной программ, гостей и участников проекта «Больше, чем путешествие».

«Больше, чем путешествие» – программа развития молодежного туризма, созданная, чтобы поощрить активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад.

Программа доступна для участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, и полезной программы. Здесь предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание».