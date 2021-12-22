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Почти две трети россиян пожалели о распаде Советского Союза

«Интерфакс»: около 62% россиян выразили сожаление из-за распада СССР в 1991 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Почти две трети российских граждан (примерно 62 процента) сожалеют о том, что в 1991 году Советский Союз перестал существовать. Такие данные следуют из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с которыми ознакомились в «Интерфаксе».

По результатам исследования выяснилось, что больше всех о распаде СССР жалеют граждане в возрасте от 46 до 60 лет. Среди сограждан старше 60 лет это доля составила 76 процентов.

28 процентов молодых россиян в возрасте от 18 до 30 лет также сожалеют о распаде советского государства. Среди опрошенных в возрасте от 32 до 45 лет эта доля составила чуть больше половины.

Опрос ФОМ продемонстрировал, что каждый пятый российский гражданин (21 процент) не выразил чувство сожаления из-за прекращения существования Советского Союза.

Не смогли определиться с восприятием около 17 процентов опрошенных россиян.

Опрос был проведен 10-12 декабря 2021 года. В нем поучаствовали 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских субъектов.

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Анна Щербакова
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