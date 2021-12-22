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Аналитик спрогнозировал ослабление рубля

Аналитик Коган спрогнозировал ослабление рубля в начале 2022 года из-за геополитики

Фото: Pixabay

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с изданием «Прайм» спрогнозировал ослабление рубля в начале 2022 года.

По мнению аналитика, на курс рубля повлияет геополитика, а также действия инвесторов, трейдеров и регуляторов на зарубежных рынках. Так, из-за геополитики курс российской валюты может снизиться на несколько процентных пунктов.

«От действий и заявлений властей, а также от публикаций в ведущих мировых СМИ зависят поставки нефти и газа на мировой рынок и отношение рынка к российским активам», — сказал Коган, добавив, что любая новость, выходящая в США, в которой есть упоминание России и войны, может опустить курс российской валюты на несколько процентных пунктов.

«Какие-либо производные от этих слов или намеки также могут легко откорректировать как фондовый российский рынок, так и курс рубля», — отметил специалист, добавив, что рубль в начале 2022 года будет стоить около 75 рублей за доллар и 85 — 86 рублей за евро.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил риски обвала рубля на фоне неудачного для российской валюты ноября. Финансист напомнил, что помимо геополитической обстановки на рубль оказало давление в том числе падение цен на нефть из-за угрозы нового штамма коронавируса.

Марина Совина
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