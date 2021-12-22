Информацию о строительстве мусоросжигательного завода под Саратовом опровергли

Информация о строительстве мусоросжигательного завода в Саратовской области оказалась недостоверной. Первоисточником стал пост активистки города Балашов Саратовской области Екатерины Адониной в социальной сети «Вконтакте», который она опубликовала 21 декабря.

Жительница Балашова обратилась с запросом к главе Балашовского муниципального района Павлу Петракову, чтобы выяснить намерения администрации по строительству мусоросжигательного завода на его территории. В ответе чиновник подтвердил, что подобное предприятие действительно планируется возвести и для этого ведутся работы по демонтажу построек, находящихся на выделенном земельном участке.

Ответ возмутил Адонину, так как работа мусоросжигательного завода может негативно сказаться на экологии и здоровье живущих неподалеку людей. Кроме того, активистка задалась вопросом, почему местные власти перед тем, как принять решение о возведении завода, не оценили экологический ущерб, который нанесет его работа, а также не устроили общественные слушания с участием местного населения.

22 декабря местное информационное агентство «Регион 64» выпустило пояснение по поводу строительства мусоросжигательного завода от министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Областное правительство опровергло слова Петракова, заявив, что на территории Балашовского района будет построен не мусоросжигательный завод, а современный комплекс по сортировке мусора, способный сортировать 75 тысяч тонн мусора в год.

В министерстве заверили, что «все принимаемые решения по строительству объектов переработки отходов будут в обязательном порядке проходить общественные обсуждения и экологическую экспертизу для определения степени негативного воздействия на окружающую среду».

Информация о строительстве мусоросжигательного завода в Саратовской области получила широкое распространение в местных СМИ. Об этом написали: «Взгляд-инфо», «Версия Саратов», «Общественное мнение Саратов», «Балашовская лента», «Без Формата Саратов».