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Известного американского ученого признали виновным в сокрытии связей с Китаем

CBS: в США присяжные признали известного ученого Либера виновным в сокрытии связей с КНР

Фото: Pixabay

В США присяжные признали известного американского ученого Чарльза Либера виновным в сокрытии научных связей с Китаем и полученных в результате доходов, сообщает телеканал CBS.

По информации телеканала, жюри федерального суда в Бостоне признало доказанным факт того, что бывший декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета делал ложные заявления властям, представлял неверные налоговые декларации и не проинформировал о наличии у него банковского счета КНР.

Как выяснило следствие, 62-летний ученый, который считается одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов, не проинформировав основного работодателя, присоединился к китайской программе рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов» и получил должность в Уханьском технологическом университете.

Помимо дохода в 50 тысяч долларов в месяц, ему также оплатили текущие расходы в размере до 150 тысяч долларов и выделили более 1,5 миллиона долларов на обустройство исследовательской лаборатории, утверждает обвинение.

По информации Wall Street Journal, всего американские власти предъявили обвинения в сокрытии информации о связях с Пекином еще 24 научным работникам.

Марина Совина
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