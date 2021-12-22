Завершено следствие по второму делу бывшего губернатора Кировской области Белых
Завершено следствие по второму делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, 13 декабря следователь предъявил экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции прямо в ИК-5 Рязанской области. Белых вменяется превышение должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК).
Он начал знакомство с материалами дела в исправительной колонии, там же следователи предложили читать дело и его адвокатам. Защитники назвали это «вопиющим нарушением» и подали жалобу в прокуратуру. Белых свою вину категорически отрицает, считая обвинение абсурдным.
О новом предъявленном обвинении бывшему губернатору Кировской области Никите Белых обвинении сообщалось 16 июля.
Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.