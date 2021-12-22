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Завершено следствие по второму делу бывшего губернатора Кировской области Белых

«Ъ»: завершено следствие по второму делу экс-главы Кировской области Никиты Белых

Фото: СК РФ / ТАСС

Завершено следствие по второму делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 13 декабря следователь предъявил экс-чиновнику обвинение в окончательной редакции прямо в ИК-5 Рязанской области. Белых вменяется превышение должностных полномочий и злоупотребление ими при выделении сотен миллионов рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК).

Он начал знакомство с материалами дела в исправительной колонии, там же следователи предложили читать дело и его адвокатам. Защитники назвали это «вопиющим нарушением» и подали жалобу в прокуратуру. Белых свою вину категорически отрицает, считая обвинение абсурдным.

О новом предъявленном обвинении бывшему губернатору Кировской области Никите Белых обвинении сообщалось 16 июля.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

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Любовь Ширижик
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