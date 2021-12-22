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В Германии заявили об острой необходимости «Северного потока-2» для Европы

Немецкий депутат Петерзен: канцлер Шольц понимает важность российского газа для Европы

Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild / Globallookpress.com

Немецкий депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен заявила о своей позитивной оценке позиции нового канцлера Олафа Шольца по «Северному потоку-2». Немецкий лидер не согласен использовать проект в качестве политического рычага против России. Об этом сообщают «Известия».

«Меня радует, что Шольц выступает за сертификацию "Северного потока-2". В отличие от [главы МИД Германии Анналены] Бербок он понимает, что без российского газа не только Германия, но и большая часть Европы будут мерзнуть. Это коммерческий проект, стабилизирующий электроснабжение в первую очередь в нашей стране», — сказала политик.

По словам Петерзен, у Европы есть острая необходимость скорейшего введения в эксплуатацию нового российского трубопровода.

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9 декабря

Ранее в среду премьер-министр Италии Марио Драги заявил о недопустимости санкций против российского газа. Он считает, что сейчас подобные ограничения невозможны, и Европа не в состоянии позволить себе пойти на такой шаг.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим и не окончательным решением. При этом глава государства добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.

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Дмитрий Сотак
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