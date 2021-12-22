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Премьер Италии заявил о невозможности санкций против российского газа

Премьер Италии Драги: Европа не может вводить санкции против российского газа
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Remo Casilli / Reuters

Страны Европы не в той ситуации, в которой есть варианты для санкций против российского газа. Сейчас подобные ограничения невозможны. Об этом заявил премьер-министр Марио Драги в ходе итоговой пресс-конференции за год, передает РИА Новости.

«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», — заявил глава правительства Италии.

Он также подчеркнул, что Европа сегодня должна выстраивать диалог с Россией. По его мнению, президент России Владимир Путин через переговоры с американским лидером Джо Байденом продемонстрировал желание не допустить непоправимых последствий для международного сообщества.

Ранее Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2». По его словам, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, однако Москва использует энергетику в качестве инструмента политического влияния.

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Николай Чигасов
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