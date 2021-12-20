Боррель обвинил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2». Соответствующее заявление он сделал в своем блоге.

Газ как средство давления

По его словам, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, однако Москва использует энергетику в качестве инструмента политического влияния.

Многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие «Газпрому», как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока-2» Жозеп Боррель верховный представитель ЕС

Боррель также добавил, что только в декабре цены на газ выросли примерно на 40 процентов. С начала лета этого года они возросли приблизительно на 300 процентов.

Два кризиса

Одновременно с этим глава евродипломатии обратил внимание, что в настоящее время на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией в условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители в Европе развиваются два кризиса: на востоке Украины и миграционный в Белоруссии. «Любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», — подчеркнул он.

Боррель отметил, что Еврокомиссия не считает проект «Северный поток-2» приоритетным. По его словам, он должен соответствовать требованиям европейских нормативных актов. «Солидарность — это улица с двусторонним движением. Никто не может повысить свою собственную безопасность, не принимая во внимание безопасность всего Союза», — заявил он.

Переговоры по безопасности

Помимо этого в своем заявлении Боррель заподозрил Россию в намерении исключить европейские страны из переговоров по безопасности. По его мнению, Москва может использовать кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе, предложенных Россией.

В свою очередь, постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов отметил, что Москва будет вести переговоры с теми странами, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности, в том числе с членами Евросоюза.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.