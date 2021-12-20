В ЕС заподозрили Россию в желании изменить систему безопасности в Европе

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заподозрил Россию в намерении исключить европейские страны из переговоров по безопасности. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, пока не ясно, чего хочет добиться Россия. Боррель отметил, что Москва может использовать кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе. Он подчеркнул, что Россия также может попытаться исключить европейцев из данной дискуссии. При этом европейский дипломат добавил, что американские союзники ЕС такого не допустят и не «попадут в эту ловушку».

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе, предложенных Россией. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — подчеркнул он.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

