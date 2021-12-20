ЕС захотел участвовать в переговорах России и США по гарантиям безопасности

Европейский союз (ЕС) должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе, предложенных Россией. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге.

Европейский дипломат напомнил, что в пятницу Министерство иностранных дел России опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для ряда европейских членов НАТО. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ответил на критику зарубежными экспертами предложений по гарантиям в сфере безопасности. Замглавы ведомства отметил, что российские предложения составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно. «Нас критикуют за то, что они очень откровенные», — уточнил он.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

