В МИД России ответили на критику предложений по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ответил на критику зарубежными экспертами предложений по гарантиям в сфере безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что российские предложения составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно. «Нас критикуют за то, что они очень откровенные», — уточнил он.

По словам Грушко, Россия исходит из того, что в международных отношениях наступил настолько рискованный и поворотный момент, когда намеки, сигналы и увещевания не работают. Он подчеркнул, что сторонам необходимо просто сесть и поговорить.

Ранее МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.