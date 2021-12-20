Российский дипломат оценил реакцию ЕС на инициативу России по безопасности
Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов оценил возможную реакцию Евросоюза на инициативу Москвы по гарантиям безопасности. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».
По его словам, реакция европейцев будет «неоднозначной», так как уровень понимания и готовности учесть озабоченности России разный. При этом Чижов отметил, что это лишь говорит о предстоящей непростой работе. Он также подчеркнул, что российские дипломаты обсуждают и будут продолжать обсуждать данную тему со своими европейскими коллегами в Брюсселе. «С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне», — добавил Чижов.
Помимо этого, дипломат объяснил, что ЕС в общем-то невоенная организация, но может сыграть поддерживающую роль в переговорах по безопасности. Он подчеркнул, что Москва будет вести переговоры с теми странами, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности, в том числе с членами Евросоюза.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе, предложенных Россией. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — подчеркнул он.
17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.