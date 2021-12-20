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Российский дипломат оценил реакцию ЕС на инициативу России по безопасности

Постпред Чижов предсказал «неоднозначную реакцию» ЕС на инициативу России по безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов оценил возможную реакцию Евросоюза на инициативу Москвы по гарантиям безопасности. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

По его словам, реакция европейцев будет «неоднозначной», так как уровень понимания и готовности учесть озабоченности России разный. При этом Чижов отметил, что это лишь говорит о предстоящей непростой работе. Он также подчеркнул, что российские дипломаты обсуждают и будут продолжать обсуждать данную тему со своими европейскими коллегами в Брюсселе. «С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне», — добавил Чижов.

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Помимо этого, дипломат объяснил, что ЕС в общем-то невоенная организация, но может сыграть поддерживающую роль в переговорах по безопасности. Он подчеркнул, что Москва будет вести переговоры с теми странами, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности, в том числе с членами Евросоюза.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе, предложенных Россией. «Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — подчеркнул он.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

Марина Совина
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