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Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии

Спецпредставитель РФ Лаврентьев: российские самолеты уничтожили в Сирии боевика Маргошвили
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gokhan Sahin / Getty Images

Российские самолеты уничтожили в Сирии Мурада Маргошвили, известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани, командира чеченских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева.

«Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-Шам" (запрещена в РФ) аш-Шишани Маргошвили», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», ВКС России нанесли авиаудар в окрестностях Джиср эш-Шугура по дому аш-Шишани 11 декабря. Отмечается, что в это время рядом с домом находилось несколько внедорожников, принадлежащие, предположительно, боевикам.

В октябре сообщалось, что конфликт между Маргошвили и боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) перешел в острую фазу. Сторонники лидера чеченских боевиков, предположительно, потерпели поражение.

В конце 1990-х Маргошвили примкнул к отряду международного террориста Хаттаба, воевавшего в Чечне и Дагестане против федеральных сил. По некоторым данным, он участвовал в бою у ингушского села Галашки, в результате которого погибли 12 российских офицеров и солдат. С 2008 года и до вступления в сирийский конфликт Маргошвили занимался террористической деятельностью в Дагестане. До 2008-го он провел несколько лет в Грузии, куда приехал после двух лет заключения в России.

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Варвара Кошечкина
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