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Беспилотный трамвай появится в «Сириусе»

Фото: sirius-ft.ru

На федеральной территории «Сириус» планируется запустить беспилотный трамвай, сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин. Его слова приводит ТАСС.

«По развитию городского транспорта — мы планируем создание беспилотного трамвая, который соединит районы Сириуса», — сказал он. Руководительница образовательного центра «Сириус», председатель совета федеральной территории Елена Шмелева, в рамках проекта уточнила, что ведется сотрудничество с министерством промышленности России, а также с инжиниринговыми центрами и университетом «Сириус».

«Мы надеемся, что эти комплексные решения, которые здесь появятся, будут применены вообще в целях развития электротранспорта, в целях развития отечественной компонентной базы, создания и испытания соответствующих агрегатов, механизмов материалов», — заявила она.

Также в «Сириусе» планируют развивать уличную дорожную сеть.

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