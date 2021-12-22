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Во Франции продали первое в мире SMS-сообщение

Во Франции продали первое в мире SMS-сообщение в формате NFT с текстом «Merry Christmas»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Первое в мире SMS-сообщение продали на аукционе Aguttes во Франции за 132 680 евро. Об этом сообщает CNN.

Сообщение было продано в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»). Именно эти слова 3 декабря 1992 года со своего компьютера отправил инженер компании Vodafone Нил Папуорт (Neil Papworth). Получателем был его коллега Ричард Джарвис (Richard Jarvis) — он принял эту СМС на своем телефоне Orbitel.

Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, получил оригинальный протокол связи, по которому было передано сообщение, а также цифровую рамку с изображением послания.

Ранее сообщалось, что первую версию «Википедии» выставили на аукцион.

Ксения Назарова
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