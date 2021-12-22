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Российский уголовник получил срок за заживо сожженного ветерана

Мужчина избил и сжег заживо 90-летнего ветерана труда в Свердловской области

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области 33-летний российский уголовник получил 17 лет за жестокое убийство 90-летнего ветерана труда, срок мужчина будет отбывать в колонии. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, 23 февраля ранее судимый пьяный мужчина заметил, как из своей квартиры в городе Реже вышел пожилой мужчина, у которого он накануне занял 200 рублей. Уголовник поднялся на этаж и проник в квартиру ветерана. Он помнил, откуда пенсионер доставал кошелек, чтобы одолжить ему денег. Похитив 1850 рублей, он сбежал.

Вернувшийся ветеран обнаружил пропажу денег и сразу же понял, что хищение мог совершить сосед, ранее попросивший деньги в долг. Возмущенный пенсионер обратился с заявлением в полицию. Узнав об этом, злоумышленник вернулся к пожилому мужчине. В ходе ссоры он толкнул и жестоко избил ветерана, а после разбросал по всей квартире вещи и устроил поджог. При этом он зажег вещи и рядом с лежавшим на полу стариком. В результате начавшегося пожара тот сгорел заживо. Соседи вовремя обратились в чрезвычайную службу, и распространения огня удалось избежать. Злоумышленника задержали по горячим следам.

В отношении него было возбуждено дело об убийстве с особой жестокостью, краже со взломом и умышленном повреждении чужого имущества. В ходе разбирательства были проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические, пожарно-техническая, товароведческая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

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Владимир Седов
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