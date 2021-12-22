Глава украинского парламента заявил о намеках России на ядерный удар
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил об угрозе ядерного удара по Украине со стороны России, передает ТАСС.
«По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством. А сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — сказал глава украинского парламента.
Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа оценил возможные военные потери Москвы в случае полномасштабного конфликта между двумя странами.
В последние недели на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе нападения России. В Кремле не раз подчеркивали, что не имеют агрессивных намерений в отношении Украины.