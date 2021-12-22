Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава украинского парламента заявил о намеках России на ядерный удар

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук: Россия намекает даже на ядерный удар

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил об угрозе ядерного удара по Украине со стороны России, передает ТАСС.

«По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством. А сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — сказал глава украинского парламента.

Ранее командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа оценил возможные военные потери Москвы в случае полномасштабного конфликта между двумя странами.

В последние недели на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе нападения России. В Кремле не раз подчеркивали, что не имеют агрессивных намерений в отношении Украины.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Силовики пришли к мэру Краснодара из-за дела об аферах в сфере ЖКХ
Собянин заявил о способности здравоохранения долгосрочно противостоять COVID-19
Минздрав дал разъяснения о внесении вакцинации подростков в календарь прививок
Партнерша избитого фигуриста-чемпиона обратилась к нему
Новорожденная девочка два дня провела в лесу одна и выжила
Экспорт российского леса рухнул
Лукашенко пообещал подключить силовиков к проблемам скотоводства
Петербург обогнал Москву по количеству заражений коронавирусом
На Украине вновь осквернили памятник Бандере
В США рассказали о ненужности «Роскосмоса» из-за SpaceX
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
В России спрогнозировали увеличение потока мигрантов в 2022 году
Киберэксперт объяснил необходимость двух факторов защиты на «Госуслугах»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter