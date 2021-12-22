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Российскую девочку нашли голой в овраге возле тела насмерть замерзшего брата

СК: в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли двух детей, один из них умер

Фото: Алексей Бычков / Globallookpress.com

В поселке Прокудино Саратовской области в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Возле нее лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Об этом в среду, 22 декабря, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным Telegram-канала Baza, ребенок сейчас в больнице в критическом состоянии. Врачи борются за жизнь девочки. Уточняется, что дети жили в частном доме вместе с матерью, отца в семье не было.

22 декабря женщина написала учителям, что ее сын в школу не придет, а когда о мальчике забеспокоился директор и позвонил, она ответила, что дети гуляют и бросила трубку. Сейчас мать детей ищут, возможно, она пытается сбежать из региона, пишет Baza.

Ранее стало известно, что жительница села Самагалтай в Тыве убила шестимесячного ребенка подруги, которая отошла снять деньги в банкомате, и оставила его в спортивной сумке.

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Евгения Куликова
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