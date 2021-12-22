Российскую девочку нашли голой в овраге возле тела насмерть замерзшего брата

В поселке Прокудино Саратовской области в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Возле нее лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата. Об этом в среду, 22 декабря, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным Telegram-канала Baza, ребенок сейчас в больнице в критическом состоянии. Врачи борются за жизнь девочки. Уточняется, что дети жили в частном доме вместе с матерью, отца в семье не было.

22 декабря женщина написала учителям, что ее сын в школу не придет, а когда о мальчике забеспокоился директор и позвонил, она ответила, что дети гуляют и бросила трубку. Сейчас мать детей ищут, возможно, она пытается сбежать из региона, пишет Baza.

Ранее стало известно, что жительница села Самагалтай в Тыве убила шестимесячного ребенка подруги, которая отошла снять деньги в банкомате, и оставила его в спортивной сумке.