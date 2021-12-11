Россиянка убила шестимесячного ребенка подруги и оставила его в спортивной сумке

Жительница села Самагалтай в Тыве убила шестимесячного ребенка подруги, которая отошла снять деньги в банкомате. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по республике.

По информации ведомства, 10 декабря женщина с ребенком пришла в гости к подруге. Россиянки распивали спиртное, а примерно в три часа дня мать ушла до банкомата за деньгами, оставив сына с приятельницей. Когда она вернулась, младенца не было. Его нашли мертвым в спортивной сумке на задворках дома. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти.

В настоящее время мотивы преступления уточняются. В МВД республики рассказали, что подозреваемая дважды привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее в Самарской квартире нашли мертвой четырехлетнюю девочку. Позднее стало известно, что ее мать пропала без вести, предварительно оставив записку. Тело погибшей девочки обнаружил хозяин квартиры, с которым связалась мать ребенка. Она попросила забрать ключи и деньги за аренду, сказав, что съезжает.