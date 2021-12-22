Женщина запретила бабушке своих детей видеться с ними из-за одного ее поступка

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила матери своего партнера общаться с внуками из-за одного ее поступка. Она рассказала, что женщина сделала ребенку ДНК-тест, так как у нее были сомнения в отцовстве ее сына.

Автор поста рассказала, что родила первого сына в 16 лет. По ее словам, они с отцом ребенка расстались вскоре после его рождения. Спустя три года она встретила другого парня и забеременела от него. «Тогда ко мне пришла его мама и предложила мне 5 тысяч фунтов стерлингов, чтобы я ушла с ребенком и оставила ее сына», — вспомнила девушка и добавила, что отказалась от предложения. Она отметила, что не стала говорить об этом парню, однако позже он сам все узнал.

«Когда я была уже на 36 неделе беременности, мать моего партнера посчитала, что наш ребенок не от ее сына, а от отца моего первого ребенка, потому что я часто с ним общаюсь», — объяснила героиня истории. По этой причине мать ее парня заявила, что сделает ДНК-тест, чтобы проверить, является ли ребенок ее родным внуком. «Я думала, что она сказала это сгоряча, но она все же сделала это через неделю после рождения нашей дочери», — пожаловалась девушка.

Героиня истории рассказала, что сейчас она снова беременна. «Мать моего парня снова одержима мыслью о том, что отец моего ребенка не он, и снова хочет сделать тест на отцовство», — поделилась автор истории. По ее словам, после этого она решила больше не позволять бабушке видеться с внуками. «Теперь остальные члены его семьи говорят, что мы подтверждаем ее правоту, не делая ДНК-тест по ее просьбе», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали девушку. По их мнению, никто не имеет право делать ДНК-тесты детям без согласия их родителей. Большинство комментаторов осудило поведение женщины, они посоветовали автору поста полностью исключить бабушку из жизни внуков.