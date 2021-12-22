Невеста задумалась об отмене свадьбы из-за одного требования отца жениха

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как задумалась об отмене собственной свадьбы из-за одного требования отца жениха. Она объяснила, что позвала на роль подружки невесты свою сестру. Однако будущий свекр, который не одобряет образ жизни девушки, потребовал, чтобы подружкой невесты сделали его дочь.

По словам невесты, они со старшей сестрой очень близки. «Моя сестра работает в сфере маркетинга и продвижения, поэтому ее аккаунт в Instagram выглядит так, будто она постоянно развлекается», — объяснила рассказчица. При этом героиня истории заверила, что в обычной жизни ее родственница — крайне спокойный и уравновешенный человек.

Девушка добавила, что жених ее сестры работает диджеем. По этой причине его страницы в соцсетях тоже выглядят так, как будто все свое время он проводит в ночных клубах. Именно поэтому будущий свекр автора поста уверен, что ее сестра и жених не работают и ведут разгульный образ жизни. «Он думает, что они будут плохо влиять на мой брак», — отметила она.

«Моя сестра и ее жених хорошо зарабатывают, поэтому глупо судить их за работу и думать, что их социальные сети и есть их повседневная жизнь», — пожаловалась невеста. Кроме того, она отметила, что ее сестра имеет два высших образования и получает степень магистра.

Однако отец жениха уверен, что подружкой невесты на свадьбе должна быть его дочь. Выбор рассказчицы не одобрил и жених. Однако, по словам девушки, если она откажет сестре в этой роли на свадьбе, и сама родственница, и другие члены их семьи очень расстроятся. «У меня такое чувство, что, если мой будущий супруг не поддержит меня, нам нужно либо сбежать вдвоем, либо отменить нашу свадьбу», — призналась она.

«Если ваш жених не на вашей стороне, это огромный красный флаг», — прокомментировал пост один из пользователей. По мнению большинства комментаторов, девушке стоит серьезно подумать, действительно ли она хочет выходить замуж на человека, который не поддерживает ее решения. Многие также написали невесте, что, по их мнению, отец не имеет права вмешиваться в организацию их свадьбы и диктовать свои условия относительно того, кого сделать подружкой невесты.