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Власти Украины назвали усовершенствованной копией грабителей 90-х

Политик Волга: украинцам «вдолбили» идею о России-враге, чтобы проще было грабить граждан

Фото: Pixabay

Украинский политик Василий Волга в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что СССР в свое время оболгали для того, чтобы легче было грабить народ в процессе приватизации. По его мнению, в настоящее время происходит ровно тоже самое — украинцев убеждают в том, что Россия является ее главным врагом, для того, чтобы власть наживалась на этом.

Он отметил, что для того, чтобы граждан можно было обворовывать без лишних вопросов, нужно было убедить всех в том, что их грабят, ради так называемого общего блага. Это стало причиной того, что жителей Украины убеждали в том, что Советский Союз является бедой, отметил эксперт.

«Современные грабители — это уже усовершенствованная копия грабителей 90-х годов. То же самое. Вдолбили идею, причем, она вдолблена очень фундаментально, мощно, очень большими специалистами, о том, что да, пускай здесь все погибнет, но мы будем в благословенной Европе. А в Европе, как в Царствии Божием, у нас все будет, просто, само собой. Вот и все», — заявил политик.

Ранее политический и экономический эксперт Валерий Клочок заявил, что на Украине сохраняется контролируемая и спокойная обстановка, а нагнетание ситуации и создание истерии вокруг страны происходит по вине Вашингтона. Также, по его мнению, США и Евросоюз «торгуют» Украиной с Россией.

Марина Совина
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