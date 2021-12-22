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Россиянин задохнулся во время мастурбации

Житель Челябинска использовал маску и задохнулся при мастурбации в ванной

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Житель Челябинска умер во время мастурбации в маске в одной из квартир дома на улице Свободы, случаем заинтересовалась региональная прокуратура, передает РЕН ТВ.

Сотрудники ведомства проверяют обстоятельства смерти 29-летнего россиянина. По данным журналистов, вероятно, смерть не носит криминальный характер, мужчина задохнулся. По предварительным данным, молодой человек занимался так называемой аутоасфиксией. Он пытался получить сексуальное удовлетворение, используя маску.

По данным Znak.com, инцидент произошел в понедельник, 20 декабря. Мужчина надолго заперся в ванной. Мать несколько раз обращалась к сыну, а когда тот не ответил, взломала дверь. Женщина нашла его без признаков жизни.

В июне в бразильском городе Ибирите 18-летняя местная жительница умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь.

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Алия Шарафутдинова
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