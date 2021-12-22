Официантка попросила об отгуле, получила нетактичный ответ и сразу уволилась

Жительница США рассказала, как уволилась одним днем после нетактичного замечания начальника на ее просьбу об отгуле по семейным обстоятельствам. Хиллари Зинкс изложила историю в серии видеороликов на своем TikTok-аккаунте.

Американка рассказала, что работает гримером на съемочной площадке и подрабатывает официанткой в местном ресторане. В ноябре во время основной работы ей позвонили из больницы и сказали, что у ее находящейся в коме сестры произошла смерть мозга. Зинкс попросили приехать, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшего лечения.

Женщина была в шоке и немедленно отпросилась с работы. Начальница, которая, по словам американки, имеет большой вес в киноиндустрии, сразу отпустила ее без вопросов и искренне выразила ей сочувствие. По пути в больницу Зинкс написала сообщение и начальству ресторана и получила двусмысленный ответ: «Я понимаю тебя, и мне очень жаль, что тебе приходится проходить через такое. Однако же мне любопытно, почему ты пишешь мне об этом за два часа до выхода на смену?».

После этого начальница добавила, что в этот день в ресторане должен был пройти крупный праздник, а на смену вышли лишь два официанта, и им будет очень сложно со всем справиться. «Я злилась и расстраивалась весь остаток пути. Чем ближе я подъезжала к больнице, тем яснее понимала, что ее поведение совершенно неприемлемо, и я не могу и дальше работать под ее руководством», — призналась Зинкс. По приезде в больницу она написала, что увольняется.

Американка объяснила, что решила поделиться своей историей, чтобы «показать разницу между боссом и лидером». По ее мнению, не стоит работать на тех, кто видит в сотрудниках не людей, а лишь роботов для зарабатывания денег. Ее ролики набрали сотни комментариев, пользователи делились своими своими историями отношений с работодателями: кого-то уволили из-за болезни, другую отчитали перед коллегами за опоздание из-за смерти бабушки.

Спустя несколько дней после увольнения Зинкс написали, что ее прошлого начальника уволили. Ей предложили вернуться на работу, и она согласилась сделать это через несколько недель, как только отгорюет по умершей сестре.

Ранее сообщалось, что начальник лишился сотрудника-бармена после того, как попросил его перестать пить и выйти на смену в выходной день. В три часа ночи бармен получил сообщение от босса с просьбой выйти на смену в 11 утра следующего дня и сразу заявил, что увольняется.

