Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский бренд одежды подняли на смех в сети из-за поз модели в рекламе

Позы модели российского бренда одежды Mitelyys в облегающем костюме рассмешили юзеров

Кадр: @_olikfitness_

Российский бренд одежды Mitelyys подняли на смех в сети из-за поз модели в рекламных роликах. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Пользовательница с никнеймом _olikfitness_, которая является основательницей марки, разместила в соцсети видео, сделанное во время примерки костюма собственного производства. Девушка снялась в полный рост в голубом комплекте, который состоит из облегающих топа и юбки длины миди, а также черных туфлях на каблуках. Она позировала боком и спиной к камере, сильно прогибаясь в области поясницы.

Публикация стала вирусной и набрала 42 тысячи просмотров и больше 30 тысяч лайков. Юзеры принялись шутить на тему нелепых поз основательницы марки в комментариях. «Бедная ваша поясница», «Ортопеда в студию», «Блин, почему мне так смешно», «Те самые восьмиклассницы на физре с 11-ми классами», «Зачем спину так выгибать?», «Не могу понять, что тут рекламируют», — высказывались они.

В августе супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда Jaquemus и стала мемом в соцсетях. На одном из кадров она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Нидерланды потребовали пожизненного заключения для обвиняемых по делу МН17
Лавров заявил о попытках обвинить Россию в деле о крушении рейса MH17
Чубайс ответил словами «Что, блин, еще надо?» на вопросах о ценах
В российском регионе морозы приблизились к 60 градусам
Названо последствие отмены обязательного техосмотра для личного транспорта
Власти Казахстана объяснили обидой на мемы закон об ограничении русского языка
Задержанный зампредседателя законодательного собрания Натаров попал в больницу
Названа главная особенность российского «Абакана»
Стало известно об издевательствах над Плющенко в сборной России
Минск ответил Вильнюсу на остановку транзита белорусских товаров
Российский бренд одежды подняли на смех в сети из-за поз модели в рекламе
Максакова обратилась к Путину
Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter