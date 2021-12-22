Российский бренд одежды подняли на смех в сети из-за поз модели в рекламе

Российский бренд одежды Mitelyys подняли на смех в сети из-за поз модели в рекламных роликах. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Пользовательница с никнеймом _olikfitness_, которая является основательницей марки, разместила в соцсети видео, сделанное во время примерки костюма собственного производства. Девушка снялась в полный рост в голубом комплекте, который состоит из облегающих топа и юбки длины миди, а также черных туфлях на каблуках. Она позировала боком и спиной к камере, сильно прогибаясь в области поясницы.

Публикация стала вирусной и набрала 42 тысячи просмотров и больше 30 тысяч лайков. Юзеры принялись шутить на тему нелепых поз основательницы марки в комментариях. «Бедная ваша поясница», «Ортопеда в студию», «Блин, почему мне так смешно», «Те самые восьмиклассницы на физре с 11-ми классами», «Зачем спину так выгибать?», «Не могу понять, что тут рекламируют», — высказывались они.

В августе супермодель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы бренда Jaquemus и стала мемом в соцсетях. На одном из кадров она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Ее образ дополнили прямоугольная сумка такого же цвета, а также крупные серьги. Дженнер снялась боком к камере, держась руками и ногами за зеленый канат.