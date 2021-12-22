Мастер показала клиентку со склеенными в дешевом салоне ресницами

Сотрудница салона красоты показала в TikTok результат работы другого мастера, оставившего ее клиентку со склеенными ресницами. На публикацию в соцсети обратили внимание журналисты The Sun.

Специалистка по наращиванию ресниц Поппи Кемп (Poppi Kemp) из Лондона поделилась роликом, на котором запечатлела веки своей клиентки вблизи. На кадрах видно, что длинные искусственные ресницы девушки наклеены чересчур плотным слоем, из-за чего они слиплись между собой. «Это официально худшая работа из всех, что я видела в жизни. Как можно сотворить такое с другим человеком? Использован не тот клей, а изоляция полностью отсутствует. Вот что бывает, когда вы ходите в дешевые салоны», — возмутилась автор ролика.

Затем Кемп сняла на камеру процесс решения описанной проблемы. По словам мастера, она использовала гель для снятия наращенных волосков, а затем приклеила новый сет. В конце видео она показала итог работы: ресницы клиентки выглядели свежими и были качественно разделены.

Как отмечает издание, изоляция ресниц является одним из важнейших этапов наращивания. Чтобы правильно провести процедуру, мастера используют специальные патчи, которым заклеивают верхний или нижний ряд ресниц, и два пинцета: один для отделения натуральных ресниц клиента, а второй — для наращивания искусственных по линии роста естественных. Ресницы, которые не изолированы должным образом, могут повредить волосяной фолликул.

В ноябре британка нарастила ресницы на дому и поделилась ужасными последствиями. Жительница Борнмута Зоуи Кинэа рассказала, что нашла мастера в социальных сетях и отправилась на процедуру, которая длилась около трех часов. После окончания сеанса в ее глазах осталось ощущение сильного дискомфорта. Мастер неправильно наклеила искусственные ресницы на веки, отчего они царапали роговицу глаз.