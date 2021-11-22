Женщина нарастила ресницы на дому и осталась с расцарапанной роговицей глаз

Британка нарастила ресницы на дому у мастера и на время ослепла

Британка нарастила ресницы на дому и поделилась ужасными последствиями. Ее историю публикует Daily Mail.

Жительница Борнмута Зоуи Кинэа рассказала, что нашла мастера в социальных сетях и отправилась на процедуру, которая длилась около трех часов. После окончания сеанса осталось чувство сильного дискомфорта в глазах. Выяснилось, что специалист неправильно наклеила искусственные ресницы на веки, из-за чего они царапали женщине роговицу глаз

«Обычно я спокойно отношусь к болевым ощущениям, но здесь я просто рыдала. Казалось, что кто-то проткнул мне глаза, я едва могла их открыть — это была агония. Домашний мастер оставила меня с расцарапанными глазами, я на время ослепла», — пожаловалась пострадавшая и добавила, что отправилась в отделение неотложной помощи из-за слишком сильной боли.

По словам Кинэи, врачи попытались открыть ее отекшие глаза и нанесли на них специальный гель, чтобы узнать степень повреждения роговицы. «Они сказали, что мои глаза полностью расцарапаны. Медики ничем не смогли помочь и заявили, что мне необходимо срочно избавиться от ресниц», — пояснила она. Тогда пострадавшая самостоятельно растворила клей и удалила ресницы.

Героиня материала также отметила, что мастер не вернула ей деньги за некачественную процедуру и отказалась платить за моральный ущерб. В настоящий момент британка вынуждена носить солнцезащитные очки на улице, так как ее глаза стали чересчур чувствительными к свету.

Ранее в ноябре мастер засняла наращенные клеем для волос ресницы девушки и испугала подписчиков. На размещенных кадрах Ипек Озкан показала искусственные ресницы клиентки, которые она сделала в другом салоне красоты. По словам англичанки, при наращивании мастер использовал клей для волос вместо специального средства для ресниц. Она показала, что на корни обильно нанесен слой вязкой черной массы, который склеил все ресницы девушки между собой.