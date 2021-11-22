Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз

Жительница Нью-Йорка приклеила ресницы к верхнему веку и осталась с открытым глазом

Жительница Нью-Йорка решила самостоятельно наклеить искусственные ресницы и осталась с открытым глазом. Об этом сообщает The Sun.

Женщина, имя которой не указано, объяснила, что никогда прежде не наносила макияж. Она призналась, что вдохновившись бьюти-блогерами в соцсетях, решила впервые попробовать наклеить накладные ресницы. Героиня материала посмотрела несколько обучающих роликов и купила все необходимое для процедуры: ресницы, тушь и аппликатор.

В видео американка показала, что случайно приклеила искусственные ресницы к верхнему веку правого глаза. «Мне понадобится помощь, потому что я не смогла закрыть свой глаз. Боже мой, посмотрите на это, он буквально застрял», — пояснила она.

На портале по борьбе с отравлениями Poison Control указано, что в подобной ситуации необходимо промывать глаза водой на протяжении 15 минут, так как за это время клей должен раствориться. При возникновении аллергической реакции эксперты рекомендуют обратиться ко врачу.

Героиня материала, в свою очередь, не рассказала, как ей удалось избавиться от описанной проблемы.

Ранее в ноябре мастер засняла наращенные клеем для волос ресницы девушки и испугала подписчиков. На размещенных кадрах Ипек Озкан (Ipek Ozcan) показала искусственные ресницы клиентки, которые она сделала в другом салоне красоты. По словам англичанки, при наращивании мастер использовал клей для волос вместо специального средства для ресниц. Она показала, что на корни обильно нанесен слой вязкой черной массы, который склеил все ресницы девушки между собой.