Мастер засняла наращенные клеем для волос ресницы девушки и испугала подписчиков

Сотрудница лондонского салона красоты засняла последствия неудачного наращивания ресниц и испугала подписчиков. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах Ипек Озкан (Ipek Ozcan) показала искусственные ресницы клиентки, которые она сделала в другом салоне красоты. По словам англичанки, при наращивании мастер использовал клей для волос вместо специального средства для ресниц. Она показала, что на корни обильно нанесен слой вязкой черной массы, который склеил все ресницы девушки между собой.

«Это должно быть нелегально! Посмотрите, как мало у нее осталось натуральных волосков. Она пришла ко мне в таком виде. Видимо, большая часть ресниц была вырвана», — высказалась Озкан.

Ролик женщины стал вирусным и набрал более 144 тысяч просмотров и почти шесть тысяч лайков. Пользователей сети возмутила работа мастера. «Вот поэтому я боюсь ходить на наращивание ресниц», «Клей для волос? Какой ужас! Его очень больно удалять», «Я не верю своим глазам», «Это просто ужас», «Какой кошмар!» — писали они.

В октябре Озкан описала раздражающее ее поведение клиентов. Она объяснила, что многие посетители выводят ее из себя определенными поступками и фразами. Например, женщина ненавидит, когда девушки заявляют, что им нравилось их предыдущее наращивание, однако они хотят попробовать сделать точно такое же в другом стиле.