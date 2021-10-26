Мастер по наращиванию ресниц описала раздражающее ее поведение клиентов

Сотрудница лондонского салона красоты описала раздражающее ее поведение клиентов и возмутила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах мастер по наращиванию ресниц Ипек Озкан (Ipek Ozcan) объяснила, что многие посетители выводят ее из себя определенными поступками и фразами. Например, женщина ненавидит, когда девушки заявляют, что им нравилось их предыдущее наращивание, однако они хотят попробовать сделать точно такое же в другом стиле.

Помимо этого Озкан упомянула, что раздражается, если клиентки слишком сильно придираются к ее работе. Также ее не устраивает, когда девушки назначают время и не приходят на процедуру. Кроме того, мастер назвала неприемлемым отказ клиенток платить за выполненную работу.

Пользователей сети возмутил ролик Озкан, и они принялись критиковать его в комментариях. «А что такого в том, что девушки хотят попробовать нарастить ресницы в новом салоне? Это что, запрещено?», «Кажется, ты не уважаешь своих клиентов», «Все пункты мне понятны, кроме желания сделать ресницы в новом стиле», — писали они.

Ранее в октябре блогерша показала быстрый способ удлинить ресницы без наращивания. Популярная TikTok-блогерша Лина (Lina) показала собственный метод мейкапа глаз: девушка отказалась от привычной техники нанесения туши кисточкой, расположенной горизонтально. Вместо этого она оттянула кожу у внешнего угла глаза, а затем наложила макияж, держа инструмент вертикально (перпендикулярно линии роста ресниц).