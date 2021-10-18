Блогерша показала быстрый способ удлинить ресницы без наращивания

Популярная TikTok-блогерша Лина (Lina), известная под никнеймом makeupbylxna, предложила способ увеличить объем ресниц без помощи мастеров наращивания. На соответствующий ролик в соцсети обратили внимание редакторы Medialeaks.

В видео под названием «Лайфхак с тушью» Лина показала собственный метод мейкапа глаз: девушка отказалась от привычной техники нанесения туши кисточкой, расположенной горизонтально. Вместо этого она оттянула кожу у внешнего угла глаза, а затем наложила макияж, держа инструмент вертикально (перпендикулярно линии роста ресниц). После этого блогерша быстрыми движениями провела кисточкой из стороны в сторону.

На финальных кадрах ролика видно, что накрашенные ресницы левого глаза Лины выглядят значительно длиннее и объемнее, чем ресницы правого глаза.

Публикация makeupbylxna стала вирусной и набрала более 600 тысяч просмотров. «Ого, не думала, что в этом деле решает техника!», «Какие длинные, с ума сойти!», «Сегодня же опробую этот способ», «У тебя от природы длинные ресницы, но так они выглядят еще объемнее», — похвалили другие пользователи TikTok в комментариях.

Ранее в октябре слипшиеся от грязи наращенные ресницы девушки напугали пользователей сети. На видео мастер показала веки клиентки, которая делала процедуру наращивания ресниц в другом салоне красоты. На кадрах видно, что искусственные волоски на ее глазах слиплись в пучки. Специалистка объяснила, что это произошло из-за скопления на веках смеси из остатков косметики, кожного сала и пыли.