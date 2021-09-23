Мастер показала страшные последствия наращивания ресниц

Сотрудница салона красоты продемонстрировала страшные последствия наращивания ресниц и прославилась. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенном в сети видео мастер с никнеймом @ipsbeauty показала веки своей клиентки, которая делала процедуру наращивания ресниц в другом салоне красоты. На кадрах видно, что ее кожа вокруг глаз покрыта толстым слоем желтого налета. Специалистка объяснила, что это смесь остатков косметики, кожного сала и пыли.

«Честно говоря, я потеряла дар речи, когда увидела ее веки. Все думают, что быть мастером по наращиванию ресниц очень легко, однако никто не видит обратную сторону нашей работы, — объяснила специалистка. — Я показываю это для того, чтобы люди видели, что наша профессия не такая гламурная и красивая, как кажется на первый взгляд».

В конце ролика мастер очистила кожу клиентки с помощью небольшого мягкого аппликатора. «Пожалуйста, держите свои ресницы в чистоте! И не только ресницы, но и область вокруг них! Это очень важно для вашей безопасности!» — заключила она.

Ролик стал вирусным и набрал 726,6 тысячи просмотров и 36,6 тысячи лайков. Пользователей сети удивило видео мастера. «Как такое вообще может произойти? Иногда я сплю с накрашенными глазами, но со мной никогда не случалось ничего подобного!», «Бедная девушка», «Как люди вообще могут ходит с таким налетом на глазах?», «Это отвратительно», «Какой ужас», — писали они.

Ранее в сентябре другой мастер показал страшные последствия неудачного наращивания ресниц. По словам специалистки Мины (Mina), клиентка обратилась к ней с жалобами на сильную боль и дискомфорт в глазах. Мина предположила, что неприятные ощущения, скорее всего, были вызваны большим количеством клея, который мог попасть на слизистые участки век.