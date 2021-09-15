Мастер показала страшные последствия неудачного наращивания ресниц

Сотрудница салона красоты продемонстрировала страшные последствия неудачного наращивания ресниц и дала рекомендации по выбору мастера. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Мина (Mina) показала искусственные ресницы своей клиентки, сделанные в другом салоне красоты. По ее словам, девушка обратилась к ней с жалобами на сильную боль и дискомфорт в глазах. Мина предположила, что неприятные ощущения, скорее всего, были вызваны большим количеством клея, который мог попасть на слизистые участки век.

Также мастер объяснила, что при наращивании каждая искусственная ресница клеится к натуральной. Однако у ее клиентки все накладные волоски были соединены между собой и приклеены к векам одной сплошной полоской. Мине удалось снять нарощенные ресницы, не повредив родные волоски.

«Когда я увидела эту девушку, у меня заболело сердце. Это худшее, что я когда-либо видела в своей жизни. Мне потребовался час, чтобы от них избавиться. Перед походом на данную процедуру обязательно убедитесь в том, что мастер обладает хорошей квалификацией. Если вам говорят, что процедура займет около часа — откажитесь от нее. Хорошее наращивание занимает около двух часов, не меньше», — подчеркнула она.

В августе другая мастер отрезала ресницы клиентке из-за не прошедшей по карте оплаты. На размещенных в соцсети кадрах пользовательница с никнеймом @lashesbyleenax демонстрирует вблизи, как отстригает ножницами густые искусственные волоски вместе с натуральными ресницами. «Пора заплатить, но ее операция не проходит», — подписала видео автор и добавила хештег #worstclient («самый худший клиент»).