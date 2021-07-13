Эксперт предупредила об опасности завивки ресниц

Британский косметолог предупредила об опасных последствиях завивки ресниц. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Ипек Озкан (Ipek Ozcan) показала ресницы своей клиентки, которая пришла на процедуру наращивания. Эксперт продемонстрировала, как щипцы для завивки влияют на структуру волос. «Ее ресницы выглядят так, будто их подстригли, — это из-за того, что она часто их подкручивает, что очень вредно!» — предупредила косметолог.

Вместо обычных щипцов специалистка рекомендует использовать специальную плойку для ресниц, которая закручивает их с помощью высоких температур. По ее словам, такой гаджет не пережимает тонкие волоски и не нарушает их структуру.

Ролик эксперта стал вирусным и набрал 8,6 миллиона просмотров. Пользователи сети поблагодарили Озкан в комментариях под постом. «Спасибо вам! Я давно пользуюсь щипцами, но я не знала, что они так вредны!», «Однажды такие щипцы вырвали мне все ресницы! Надеюсь, люди последуют вашему совету и выбросят это адское устройство!», «Да, они правда вырывают ресницы», — писали они.

В мае эксперты рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц. Так, мастер с никнеймом @luxurybeautyco объяснила, что наращивание чересчур длинных и густых ресниц может негативно сказаться на зрении. Блогерша объяснила, что снятие таких объемных волосков требует очень большого количества растворяющего клей средства, вызывающего раздражение слизистой оболочки глаза.