Мастер отрезала ресницы клиентке из-за не прошедшей по карте оплаты

Сотрудница салона красоты из Ирландии отрезала наращенные ресницы своей клиентке после отклоненной банком операции по оплате услуги. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в соцсети кадрах мастер с никнеймом @lashesbyleenax демонстрирует вблизи, как отстригает ножницами густые искусственные волоски вместе с натуральными ресницами неизвестной девушке. «Пора заплатить, но ее операция не проходит», — подписала видео автор и добавила хештег #worstclient («самый худший клиент»).

Публикация стала вирусной и набрала четыре миллиона просмотров. Некоторых подписчиков напугали действия мастера. «Никогда к вам не приду! Это печально, ведь можно было дождаться, пока она снимет с карты наличные», «Это же не означало, что она никогда не сможет оплатить услугу...», «По меньшей мере это нечеловечно», — критиковали они.

Однако другие пользователи соцсети сочли увиденное шуткой. «Это же просто прикол. Ты никогда бы так не поступила», «Не трогай мои ресницы, сестренка, иначе я тебе тоже что-нибудь отрежу», «Когда нет средства для снятия фейковых ресниц», — писали комментаторы.

The Sun не добилось от мастера подтверждения, что описанное видео является шуткой.

В июне мастер из Лондона исправила последствия неудачного наращивания ресниц и прославилась в сети. На кадрах в TikTok Ипек Озкан (Ipek Ozcan) показала искусственные ресницы клиентки, которые она сделала в другом салоне красоты. По словам англичанки, при наращивании использовалась смесь клея для волос с клеем для ресниц. Мастер удалила наращенные ресницы, а также клей с глаз клиентки. Тем самым она вызвала восхищение подписчиков.