Обновление BIOS сломало компьютеры Dell

Пользователи устройств Dell столкнулись с проблемой с загрузкой компьютеров после обновления BIOS. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

После обновления BIOS — системы для работы компьютера с подключенными устройствами — ПК ряда пользователей перестали включаться. У некоторых владельцев девайсов компьютеры стали запускаться, но практически сразу на экране устройства появлялась ошибка BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»).

Судя по отзывам в соцсетях и на тематических форумах, обновление привело к поломке компьютеров Dell Inspiron 5680 и Alienware Aurora R8, а также ноутбуков Dell Latitude серий 5320 и 5520. «При нажатии кнопки питания индикатор на ней горит около 10 секунд, а затем снова гаснет», — рассказал медиа один из пользователей техники Dell.

По словам специалистов, в настоящий момент нет официального способа исправления ошибки, так как инженеры Dell еще не отреагировали на проблему. В соцсетях распространяется рекомендация откатить обновление BIOS до более старой версии — в этом случае неполадки чаще всего исчезают.

В конце ноября представители Intel рекомендовали пользователям обновить прошивку BIOS, чтобы защититься от трех новых уязвимостей. С их помощью злоумышленники могут получить высокий уровень привилегий на устройстве, что может привести к взлому оборудования.